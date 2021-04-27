Мурад Самедов, парламентский корреспондент 16:03

Накануне состоялось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, которое запомнилось тем, что депутаты утвердили новый состав Центральной избирательной комиссии. Открывая заседание, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась главного политического события – заявления президента США о вымышленном «армянском геноциде». «Мы не раз становились свидетелями попыток армянских шовинистов и их покровителей переписать историю, фальсифицировать факты и выдать ложь за правду для того, чтобы придать политическое и правовое оформление выдумке об «армянском геноциде». Однако исторические факты и документы свидетельствуют о том, что претензии о плановом массовом истреблении армян на территории Османского государства являются не чем иным, как вздором. Такой же вывод следует и из исследований ряда историков, включая американских учёных Стэнфорда Дж. Шоу, Джастина А. Маккарти и Бернарда Льюиса», - сказала она.

Вслед за Сахибой Гафаровой свое отношение к заявлению президента США выразили депутаты Азер Бадамов, Вахид Ахмедов, Джавид Османов, Фазиль Мустафа, Али Масимли, Гудрат Гасангулиев и др. Депутаты резко раскритиковали это заявление и охарактеризовали его как историческую ложь. Одновременно парламентарии расценили высказывания председателя французского Сената Жерара Ларше о необходимости признания контролируемого российскими миротворцами клочка земли, оставшегося от бывшей НКАО, как «угрозу стабильности в регионе». В выступлениях подчёркивалось, что Азербайджан всегда будет рядом с Турцией. После утверждения нового состава ЦИК депутаты обсудили на пленуме вопрос, касающийся устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Сводку по нему представила заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева. Затем член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Амина Агазаде представила в третьем чтении проект поправок к закону «О прокуратуре» и в то же время ответила на вопросы, поднятые депутатами во время второго чтения проекта.

Напомним, что, согласно этим поправкам, 5% от штрафов, взимаемых на стадии предварительного следствия, будет перечисляться в бюджет Генпрокуратуры, откуда затем пойдут на премии сотрудников. Кроме того, в бюджет Генпрокуратуры будет перечислено 23% от штрафов, взимаемых за административные правонарушения. Выступившему с комментариями депутату Сиявушу Новрузову показалось, что принимаемый закон не является справедливым. Депутат отметил, что в этой сфере необходим комплексный подход и не стоит выделять одно госучреждение. Вместе с тем данный законопроект был принят в третьем чтении. Вслед за этим вице-спикер парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли представил проект поправок (во втором чтении) к закону «О свободе вероисповедания». Согласно этим поправкам, в Азербайджане вводится запрет на принуждение детей исповедовать ту или иную религию. То есть религиозное воспитание детей не должно влиять на их физическое и психическое здоровье.