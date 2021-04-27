Сиявуш Новрузов считает новый закон “О прокуратуре” несправедливым парламентский час haqqin.az
Накануне состоялось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, которое запомнилось тем, что депутаты утвердили новый состав Центральной избирательной комиссии.
Открывая заседание, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась главного политического события – заявления президента США о вымышленном «армянском геноциде».
«Мы не раз становились свидетелями попыток армянских шовинистов и их покровителей переписать историю, фальсифицировать факты и выдать ложь за правду для того, чтобы придать политическое и правовое оформление выдумке об «армянском геноциде». Однако исторические факты и документы свидетельствуют о том, что претензии о плановом массовом истреблении армян на территории Османского государства являются не чем иным, как вздором. Такой же вывод следует и из исследований ряда историков, включая американских учёных Стэнфорда Дж. Шоу, Джастина А. Маккарти и Бернарда Льюиса», - сказала она.
Вслед за Сахибой Гафаровой свое отношение к заявлению президента США выразили депутаты Азер Бадамов, Вахид Ахмедов, Джавид Османов, Фазиль Мустафа, Али Масимли, Гудрат Гасангулиев и др.
Депутаты резко раскритиковали это заявление и охарактеризовали его как историческую ложь. Одновременно парламентарии расценили высказывания председателя французского Сената Жерара Ларше о необходимости признания контролируемого российскими миротворцами клочка земли, оставшегося от бывшей НКАО, как «угрозу стабильности в регионе». В выступлениях подчёркивалось, что Азербайджан всегда будет рядом с Турцией.
После утверждения нового состава ЦИК депутаты обсудили на пленуме вопрос, касающийся устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Сводку по нему представила заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.
Затем член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Амина Агазаде представила в третьем чтении проект поправок к закону «О прокуратуре» и в то же время ответила на вопросы, поднятые депутатами во время второго чтения проекта.
Напомним, что, согласно этим поправкам, 5% от штрафов, взимаемых на стадии предварительного следствия, будет перечисляться в бюджет Генпрокуратуры, откуда затем пойдут на премии сотрудников. Кроме того, в бюджет Генпрокуратуры будет перечислено 23% от штрафов, взимаемых за административные правонарушения.
Выступившему с комментариями депутату Сиявушу Новрузову показалось, что принимаемый закон не является справедливым. Депутат отметил, что в этой сфере необходим комплексный подход и не стоит выделять одно госучреждение. Вместе с тем данный законопроект был принят в третьем чтении.
Вслед за этим вице-спикер парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли представил проект поправок (во втором чтении) к закону «О свободе вероисповедания».
Согласно этим поправкам, в Азербайджане вводится запрет на принуждение детей исповедовать ту или иную религию. То есть религиозное воспитание детей не должно влиять на их физическое и психическое здоровье.
За исключением определенных законом случаев, религиозное обучение могут проводить только религиозные деятели, назначенные в установленном законом порядке. Запрещается деятельность, направленная на пропаганду религиозного экстремизма, а также использование межконфессиональных различий в политических целях. После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
Затем председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов проинформировал депутатов о внесении поправок в законы Азербайджанской Республики «О государственной заботе о больных сахарным диабетом», «О донорстве крови и компонентов крови и о службе крови», «О борьбе с болезнями, вызываемыми вирусом иммунодефицита человека» и др.
В ходе обсуждения этих законопроектов между депутатом Фазаилом Агамалы и Ахлиманом Амираслановым развернулись интересные дебаты в связи с ситуацией по пандемии коронавируса.
В частности, депутат Фазаил Агамалы посетовал на низкие темпы вакцинации от коронавируса в Азербайджане, поинтересовавшись запасом вакцин. Ахлиман Амирасланов, в свою очередь, заявил, что вакцин в стране достаточно, но при этом признал, что население неохотно идет на вакцинацию.
«Нужно активнее проводить государственную пропаганду в этом направлении. И если люди и после этого не захотят вакцинироваться, то вакцинацию необходимо сделать обязательной», - заявил Фазаил Агамалы.
В ответ Ахлиман Амирасланов напомнил своему коллеге, что во всех странах мира вакцинация проводится на добровольной основе.
Обсуждаемые законопроекты были представлены на обсуждение и приняты, после чего заседание Милли Меджлиса было объявлено закрытым.