Активиста ПНФА приговорили к 3,5 годам тюрьмы haqqin.az из зала суда
В Хатаинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу активиста партии Народного фронта Азербайджана, чемпиона Европы по смешанным единоборствам (ММА) Саида Мамедзаде.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании был зачитан приговор. Согласно приговору, Саид Мамедзаде приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Согласно обвинению, С.Мамедзаде признали виновным по статье 221.3 (хулиганство с использованием оружия или предмета в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.
Отметим, что на автомойке Саид Мамедзаде поссорился с человеком по имени Руфат Меджидов и нанес ему ножевое ранение.