Экс-глава Шамкира доставлен в суд
В Сабаильском районном суде рассматривается представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района А.Мамедова, задержанного СГБ, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Отметим, что глава ИВ был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Сообщается, что в ходе операции помимо главы Исполнительной власти были задержаны его первый заместитель, нынешний руководитель отдела образования Гудрат Алиев, главный архитектор Ильгар Гулиев, представитель ИВ Парвиз Ибрагимов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Теймур Гаджиев.
Распоряжением президента Ильхама Алиева Алимпаша Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.