Сахиль Бабаев о защите труда в Азербайджане

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана депутат Саттар Мехбалыев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Рамиль Байрамлы, представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи, руководитель постоянного представительства Международной финансовой корпорации в нашей стране Алия Азимова, а также представители других структур, страховых компаний и правительственных организаций.

Выступая на конференции, С.Бабаев подчеркнул, что особая забота президента Ильхама Алиева о социальной сфере и человеческий фактор в центре проводимой политики позволили осуществлять целенаправленную государственную политику в направлении создания здоровых и безопасных условий труда для работников. За прошедший период Азербайджан принял Конвенции МОТ об охране труда. В этой области на основе прогрессивных международных норм создается и постоянно совершенствуется национальная законодательная база. Многие статьи Трудового кодекса Азербайджана содержат нормы и правила, принципы охраны труда.

Сахиль Бабаев отметил, что по инициативе МОТ начиная с 2003 года ежегодно во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Заявив, что более 100 государств, включая Азербайджан, присоединились к этому мероприятию, С.Бабаев подчеркнул, что цель его состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме роста профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочих местах. Девиз Всемирного дня охраны труда на 2021 год был определен МОТ так: “Опередить кризис и быть готовым к нему - инвестировать в устойчивые системы охраны труда”. Этот девиз не случаен и направлен на спасение мира от охватившей мир пандемии COVID-19, уничтожающей людей, а также от ущерба, нанесенного сфере труда.

Министр отметил пакет социальной поддержки, состоящий из 12 мероприятий по 4 направлениям, реализуемых в период пандемии в Азербайджане по поручению президента Ильхама Алиева с целью поддержки занятости и социального благополучия. Он отметил, что удалось сохранить рабочие места и доходы от заработной платы 1,7 млн наемных работников в государственном и частном секторах. В целях недопущения необоснованных увольнений, сокращений сотрудников и сохранения заработной платы был осуществлен постоянный контроль над электронной системой. С.Бабаев довел до внимания участников, что в результате по частному сектору с 1 января 2021 года количество трудовых договоров не уменьшилось, напротив, по сравнению с началом 2020 года увеличилось на 24% (или 154 тыс.). Также было увеличено количество оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тысяч, расширен охват программы самозанятости, и в 2020 году этой программой охвачено 12245 человек.

Отметив меры поддержки в других направлениях, министр отметил, что охрана труда рассматривается как приоритетное направление. В 2020 году был создан Технический комитет по стандартизации безопасности труда (AZSTAND/TC-21) с целью подготовки национальных стандартов, отвечающих международным требованиям в области труда и профессий, проведения экспертизы, обновления существующих стандартов. Комитетом начата разработка 196 национальных стандартов, определяющих требования системы управления охраной труда на основе международного стандарта по охране труда ISO 45001, и на днях был создан и утвержден первый стандарт. С.Бабаев подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства в сфере охраны труда постоянно продолжается, принимаются новые нормативные акты. 11 из изменений, внесенных в последний проект изменений в Трудовой кодекс, связаны с охраной труда.

На конференции председатель Государственной инспекции труда при Минтруда Фуад Гейдаров выступил с презентацией о Всемирном дне охраны труда, работе, проводимой в сфере охраны труда, новшествах в этом направлении. Были заслушаны выступления Азимова и других и сделаны презентации. На площадке социального партнерства обсуждены проводимые работы в области охраны труда и предстоящие задачи в этой сфере. Также в связи со Всемирным днем охраны труда 28 апреля Министерство труда и социальной защиты отметило ряд компаний благодарностями за соблюдение стандартов, норм и правил охраны труда.

Таким образом, в результате анализа, проведенного через электронную систему министерства, в отраслях с высокой степенью риска (строительстве, добыче полезных ископаемых, на производстве и т. д.) предприятиями с высокой численностью работников, соблюдающими стандарты, нормы и правила охраны труда и где за последние 5 лет не произошло несчастных случаев, повлекших травмы или смерть работников на производственных площадках, названы ООО“AS Technoservis”, ООО “Pasha Inshaat”, ООО “Agro Dairy”, ЗАО “AzerGold”, ЗАО "Tabaterra", ООО "AZ-GRANATA" и ООО "Galf Drilling Saplay FZE" и филиал компании "Нalliborton eureyja Limited", им объявлена благодарность.