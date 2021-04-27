В дошкольных группах общинного типа учат правильно воспитывать детей Минобразования дает дошкольное образование

Наиля Аббасова, специально для haqqin.az

Сложно переоценить важность дошкольного образования, ведь именно на этом этапе закладываются основы для дальнейшего обучения и происходит формирование личностных качеств. Отдать ребенка в дошкольную группу — значит заложить фундамент его будущего образования.

В Азербайджане существуют дошкольные учреждения разных типов с разным режимом работы, отличающиеся целями и содержанием обучающих программ.

Одним из успешных проектов Минобразования в данной сфере является проект «Дошкольные группы общинного типа», финансируемый ЕС и реализуемый Институтом образования Азербайджана при поддержке ЮНИСЕФ.

Занятия проводятся четыре раза в неделю

Проект реализуется с 2017 года. На сегодняшний день дошкольные группы общинного типа охватывают около 10 тыс. детей в возрасте 3-4 лет, которые занимаются в 500 группах в школах в 50 районах и городах страны. К новому учебному году ведется соответствующая работа по расширению проекта. В группах работают 486 педагогов-воспитателей. Для учителей этих групп 3 раза в год проводятся тренинги по повышению квалификации.

Основная цель создания групп дошкольного образования общинного типа — создать условия для детей трех и четырех лет, проживающих в местах, не охваченных учреждениями дошкольного образования, а также повысить роль представителей гражданского общества, групп общинного типа и родителей в повышении качества дошкольного обучения. В процессе обучения также активно участвуют родители, местные и эстонские специалисты. В группах, предусмотренных для 20 детей, занятия проводятся четыре раза в неделю по 2-2,5 часа.

Согласно проведенному мониторингу, дети в группах заметно отличаются от своих сверстников, не посещающих дошкольные занятия. У детей, посещающих данные группы, сильно развиты социальные навыки, моторика, речь и общие знания. Также было отмечено, что родители читают больше книг своим детям, больше играют с ними дома и участвуют в учебном процессе. Кроме того возросли ожидания родителей относительно академического образования своих детей.

В воспитании дошкольника основополагающую роль играют родители

В воспитании дошкольника основополагающую роль играют родители, ведь своим отношением и поведением они показывают пример ребенку. Поэтому работе с родителями в рамках проекта также уделяется особое внимание.

Для родителей на YouTube-канале проекта https://www.youtube.com/iemti проводятся бесплатные обучающие онлайн-семинары и тренинги на различные темы, такие, например, как: правила общения с детьми 3-4 лет, влияние сладких продуктов на здоровье детей, принципы развития ребенка и т.д. 

Также на YouTube-канале проекта в программе «Я хочу знать» родители могут ознакомиться с ответами экспертов на часто задаваемые вопросы. Также был создан специальный веб-сайт www.ilk5il.az, на котором размещены различные обучающие пособия для родителей по общению и развитию детей дошкольного возраста.

Учитывая вышесказанное, каждый родитель должен помнить, что дошкольное воспитание и образование является неотъемлемой частью непрерывного образования в целом.