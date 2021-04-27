Наиля Аббасова, специально для haqqin.az 17:24

Сложно переоценить важность дошкольного образования, ведь именно на этом этапе закладываются основы для дальнейшего обучения и происходит формирование личностных качеств. Отдать ребенка в дошкольную группу — значит заложить фундамент его будущего образования. В Азербайджане существуют дошкольные учреждения разных типов с разным режимом работы, отличающиеся целями и содержанием обучающих программ. Одним из успешных проектов Минобразования в данной сфере является проект «Дошкольные группы общинного типа», финансируемый ЕС и реализуемый Институтом образования Азербайджана при поддержке ЮНИСЕФ.

Проект реализуется с 2017 года. На сегодняшний день дошкольные группы общинного типа охватывают около 10 тыс. детей в возрасте 3-4 лет, которые занимаются в 500 группах в школах в 50 районах и городах страны. К новому учебному году ведется соответствующая работа по расширению проекта. В группах работают 486 педагогов-воспитателей. Для учителей этих групп 3 раза в год проводятся тренинги по повышению квалификации. Основная цель создания групп дошкольного образования общинного типа — создать условия для детей трех и четырех лет, проживающих в местах, не охваченных учреждениями дошкольного образования, а также повысить роль представителей гражданского общества, групп общинного типа и родителей в повышении качества дошкольного обучения. В процессе обучения также активно участвуют родители, местные и эстонские специалисты. В группах, предусмотренных для 20 детей, занятия проводятся четыре раза в неделю по 2-2,5 часа. Согласно проведенному мониторингу, дети в группах заметно отличаются от своих сверстников, не посещающих дошкольные занятия. У детей, посещающих данные группы, сильно развиты социальные навыки, моторика, речь и общие знания. Также было отмечено, что родители читают больше книг своим детям, больше играют с ними дома и участвуют в учебном процессе. Кроме того возросли ожидания родителей относительно академического образования своих детей.