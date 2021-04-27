Модель Т-14 относится к так называемому четвертому поколению бронемашин. Танк может быть также в соответствии с тенденциями выпускаться в варианте и с экипажем. Интересно, что ранее сообщалось о двух версиях этой машины — с экипажем и без него, от последней россияне отказались на довольно раннем этапе.

Однако он заметил, что танк все же будет частично беспилотным - потребует дистанционного управления.

Haqqin.az регулярно сообщает о новинках военной техники, поступающих на вооружение или разрабатывающихся в разных странах мира. Как стало известно из интервью Сергея Чемезова, главы российского государственного концерна «Ростех», Россия введет в строй беспилотный танк (иначе беспилотная гусеничная машина в режиме боя) на основе существующего Т-14 «Армата».

Во время движения и боя в беспилотном режиме танк этот сможет самостоятельно искать и определять цели благодаря использованию искусственного интеллекта. А решение о выстреле будет принимать солдат, управляющий танком на безопасном расстоянии.

Эксперты говорят, что и беспилотная версия все-таки будет разработана и произведена. Она вначале будет использоваться исключительно для тестирования систем управления и иных устройств, отвечающих за работу машины без людей на борту.

Опыт постройки и тестирования послужит разработке и производству специально спроектированных в России беспилотных бронированных машин.

Однако серийное производство основного танка Т-14 запаздывает, вопреки обещанным срокам, и первые экземпляры поступят в воинские части не в текущем, а в будущем году.

Модернизация, которую проводит Россия, как и другие крупные мировые державы, касается не только танковой отрасли. Известно о новых разработках в авиации, в частности о начале производства беспилотных летательных аппаратов.

В 2020 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» российский 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники представил концепцию двухзвенного танка. По мнению создателей, эта модель должна будет заменить Т-14 на рубеже 40-50-х годов нынешнего века. Об этом сообщил военно-экспертный портал radar.rp.pl.

Как рассказал заместитель начальника учреждения полковник Евгений Губанов, в переднем модуле, в мощно бронированной капсуле, разместится блок управления с тремя членами экипажа.

Во втором — будет находиться электротермохимическая пушка с автоматом заряжания. Там же предусмотрен двигательный отсек. В нем будет установлен турбинный двигатель мощностью более 2 тысяч киловатт.

В танке предусмотрен также отсек для воздушных и наземных дронов, предназначенных для разведки, поиска мин и в иных целях.

В новой разработке будут и другие «сюрпризы», которые пока что находятся на самой ранней стадии проектирования.

Упомянутая пушка позволит выстреливать снаряды с гораздо большей скоростью, чем существующие на современных моделях танков. Она обеспечит начальную скорость подкалиберного противотанкового снаряда, не превышающую 1800 метров в секунду. Но для таких пушек возможна скорость снарядов и до 2000 метров в секунду, что даст возможность поражать даже сильно бронированные цели.

Кроме этого, в задней части танка вооружение может быть дополнено установкой вертикального запуска управляемых ракет на расстояние до 12 километров. В планы разработчиков входит также оснащение грозной новинки лазерным оружием.

Создание такого двухчастного танка серийно ранее не происходило, хотя в Швеции уже показывали образцы подобного танка. Россияне, как сообщают военные эксперты, создают модель, исходя из необходимости снизить нагрузку машины на грунт. Правда, совсем легким танк не будет — предполагается, что масса его составит немного ниже 60 тонн.

Еще одной особенностью российской разработки будет система так называемой «прозрачной брони», когда экипаж сможет наблюдать за обстановкой вокруг танка с помощью множества датчиков, размещенных на броне, google-экрана и визиров в виде виртуальной реальности.

От России пока не отстают и европейцы. Известно, что подобная концепция используется немецкими и французскими инженерами в создании танка MGCS (Main Ground Combat System).

Таким образом, новые технологии и военные разработки идут в ногу со временем. Иначе можно отстать.