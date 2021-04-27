Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:41

Последняя поездка президента Ильхама Алиева в освобожденный от оккупации Зангиланский район запомнилась некоторыми интересными событиями. Об одном из них - установке турецкой компанией системы «Архимед» haqqin.az подробно написал накануне. А сегодня хочется отметить, как израильская компания собирается создать в районе большую буйволиную ферму. Прежде чем перейти непосредственно к встрече президента, хочется напомнить читателям о традициях азербайджанских сельчан, связанных с культурой разведения буйволов. В отличие от коров они дают меньше молока, да и мясо у этих крупнорогатых ценится не так высоко, как обычная говядина. То есть по сравнению с коровами буйволы, казалось бы, уступают во всем. Но знатоки и гурманы знают немало секретов, благодаря которым буйволов все же разводят и ценят. И важное место среди них занимает буйволиное молоко.

К основным преимуществам этого продукта относится тот факт, что буйволиное молоко к воздействию радиации обладает хорошей устойчивостью. Кроме того, буйволицы практически не болеют коровьим бешенством, бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом. А значит и риск подхватить инфекционное заболевание от молока этих животных минимален. Но самый главный секрет – это, пожалуй, жирность буйволиного молока. Именно это качество привлекает любителей вкусных сливок, гатыка, масла и других молочных продуктов. Буйволиное молоко отличается высокой калорийностью и пищевой ценностью. Оно не имеет запаха, приятное на вкус. По своему химическому составу приближается к женскому молоку. В частности, оно включает витамины: А, Е, С, В1, В2, В5, В6, В12, РР, минералы: фтор, цинк, медь, марганец, железо, кальций, магний, калий, фосфор, натрий, хлор. Традиционно буйволиное молоко используется в кухнях таких стран, как Египет, Индонезия, Индия, Грузия, Дагестан, Армения, а также на Кубани и Черноморском побережье Кавказа. Не остается в стороне и Азербайджан. Но в последние годы, честно говоря, интерес к буйволам в стране несколько упал. Причины, как уже было отмечено, чисто коммерческие. Животное дает в несколько раз меньше молока, чем корова, а цены на него поднимать слишком высоко невозможно. То же и с мясом. Оно несколько жесткое, по этой причине многие хозяйки предпочитают ему привычную говядину. И, как утверждают специалисты, совершенно напрасно. Буйволятину рекомендуется употреблять для повышения иммунитета и при всех заболеваниях, а как это важно в нынешний период борьбы с коронавирусом, и сказать трудно. При употреблении мяса буйвола отмечают прилив энергии, повышение внимания и концентрации. Положительный эффект имеет длительный характер. Таким образом, энергия сохраняется в течение дня. Также снимается чувство голода. И это отмечают не только специалисты, но и старожилы, знакомые с секретами этой кухни.