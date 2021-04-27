После дронов в Карабахе появились израильские буйволы по следам президента
Последняя поездка президента Ильхама Алиева в освобожденный от оккупации Зангиланский район запомнилась некоторыми интересными событиями. Об одном из них - установке турецкой компанией системы «Архимед» haqqin.az подробно написал накануне. А сегодня хочется отметить, как израильская компания собирается создать в районе большую буйволиную ферму.
Прежде чем перейти непосредственно к встрече президента, хочется напомнить читателям о традициях азербайджанских сельчан, связанных с культурой разведения буйволов. В отличие от коров они дают меньше молока, да и мясо у этих крупнорогатых ценится не так высоко, как обычная говядина. То есть по сравнению с коровами буйволы, казалось бы, уступают во всем. Но знатоки и гурманы знают немало секретов, благодаря которым буйволов все же разводят и ценят. И важное место среди них занимает буйволиное молоко.
К основным преимуществам этого продукта относится тот факт, что буйволиное молоко к воздействию радиации обладает хорошей устойчивостью. Кроме того, буйволицы практически не болеют коровьим бешенством, бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом. А значит и риск подхватить инфекционное заболевание от молока этих животных минимален. Но самый главный секрет – это, пожалуй, жирность буйволиного молока. Именно это качество привлекает любителей вкусных сливок, гатыка, масла и других молочных продуктов.
Буйволиное молоко отличается высокой калорийностью и пищевой ценностью. Оно не имеет запаха, приятное на вкус. По своему химическому составу приближается к женскому молоку. В частности, оно включает витамины: А, Е, С, В1, В2, В5, В6, В12, РР, минералы: фтор, цинк, медь, марганец, железо, кальций, магний, калий, фосфор, натрий, хлор. Традиционно буйволиное молоко используется в кухнях таких стран, как Египет, Индонезия, Индия, Грузия, Дагестан, Армения, а также на Кубани и Черноморском побережье Кавказа. Не остается в стороне и Азербайджан.
Но в последние годы, честно говоря, интерес к буйволам в стране несколько упал. Причины, как уже было отмечено, чисто коммерческие. Животное дает в несколько раз меньше молока, чем корова, а цены на него поднимать слишком высоко невозможно. То же и с мясом. Оно несколько жесткое, по этой причине многие хозяйки предпочитают ему привычную говядину. И, как утверждают специалисты, совершенно напрасно. Буйволятину рекомендуется употреблять для повышения иммунитета и при всех заболеваниях, а как это важно в нынешний период борьбы с коронавирусом, и сказать трудно. При употреблении мяса буйвола отмечают прилив энергии, повышение внимания и концентрации. Положительный эффект имеет длительный характер. Таким образом, энергия сохраняется в течение дня. Также снимается чувство голода. И это отмечают не только специалисты, но и старожилы, знакомые с секретами этой кухни.
И вот сотрудник израильской компании докладывает президенту Азербайджана: Израиль вначале построит в Зангилане буйволиную ферму на 300-400 голов, а потом намечает довести поголовье животных до 1000. Компания благодарит главу государства за предоставленную ей возможность участвовать в восстановлении разрушенного армянами Карабаха и прилегающих районов. И гордится, что является партнером Азербайджана.
Да, гордиться израильской компании есть чем. Но и Азербайджан, в свою очередь, нуждается в подобном партнерстве. Ведь данная компания работает с технологиями «умных ферм». Здесь демонстрируют передатчики, соединяющие всю ферму с центром, обеспеченным соответствующим программным обеспечением. В этом центре и проводится анализ данных, которые, как нетрудно догадаться, связаны с кормлением, здоровьем и дойкой скота.
Компания реализует свой проект «под ключ». Сюда входят технико-экономическое обоснование, строительство, планирование, подготовка команды и импорт скота. То есть израильтяне завезут в страну сотни голов буйволов, что уже заслуживает внимания ростом поголовья животных. Но не только в росте поголовья буйволов, которые будут оснащены сенсорами, скрывается суть проекта. Компания занимаемся к тому же и переработкой навоза. Здесь можно будет получать из навоза удобрение и биогаз. Есть различные варианты. Очистка сточных вод, солнечная энергия. А это означает производство электроэнергии в большом объеме без создания крупной электроэнергетической инфраструктуры. Такая ферма будет очень интересной. Таким образом, израильская компания привнесет в карабахский регион свои знания и опыт в области технологии молочной фермы.