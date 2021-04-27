Азербайджанский лоукостер открывает спецрейсы в Анкару

Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает полеты в Измир, а с 18 марта этого года возобновил авиасообщение из Баку в Стамбул.

Согласно расписанию, авиакомпания планирует два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways расширяет географию международных полетов - авиакомпания возобновит перелеты из Баку в столицу Турции – Анкару. Специальные рейсы по маршруту Баку - Анкара - Баку планируются к выполнению с 17 мая.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»). Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку - Анкара следует:

- иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейса по направлению Анкара - Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник Memorial Sağlık Grubu или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

vk.com/ButaAirwaysru

t.me/Buta_Airways