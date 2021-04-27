Во Франции армяне вынудили политика-турка уйти с поста из-за лайка

Член совета города Валанс на юго-востоке Франции Ясин Йылдырым был вынужден покинуть занимаемую публичную должность из-за лайка под постом, который был посвящен памяти турецких дипломатов, погибших от рук армянской террористической организации ASALA, сообщает TRT Haber.

Йылдырыму понравилась публикация в соцсетях на странице его родного брата. Тот поделился постом МИД Турции о дипломатах, погибших в результате теракта армянской экстремистской группировки.

После этого армянские ассоциации Франции подали жалобы на политика, потребовав его отстранения от должности. Под давлением мэр Валанса Николас Дарагон попросил Йылдырыма уйти с занимаемого поста.

Этнический турок Ясин Йылдырым уже подвергался нападкам армянских националистических организаций в прошлом году во время предвыборной кампании. Тогда его раскритиковали за лайк под постом, в котором рассказывалось о том, что в действительности произошло в 1915 году.