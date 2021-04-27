Главный дипломат Евросоюза перепутал Россию и Турцию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оговорился, перепутав Россию и Турцию во время своего выступления в среду в Европарламенте, посвященного отношениям ЕС и РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Начиная свое выступление на слушаниях, посвященных обстановке на границе России с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального, Боррель сказал: "[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться".

После этого он продолжил свое выступление, не исправляясь.