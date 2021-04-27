Микаил Джаббаров заявил, что Азербайджан откроет торгпредство в Израиле

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выразил неудовлетворенность уровнем дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Как сообщает Newsru.co.il, об этом азербайджанский министр сказал в интервью израильской газете "Исраэль а-Йом".

Согласно сообщению, Микаил Джаббаров отметил необходимость расширения сотрудничества.

Кроме того, Микаил Джаббаров рассказал о готовящемся открытии в Израиле азербайджанского туристического бюро и о планах открыть в 2022 году в дополнение к нему торговое представительство.

Издание напоминает, что Азербайджан установил дипломатическое отношения с Израилем в 1993 году, а также то, что Азербайджан является основным поставщиком нефти Израилю. Кроме того, между двумя странами налажено тесное сотрудничество в оборонной сфере.