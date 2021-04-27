ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Индии

Причиной новой вспышки коронавируса в Индии во Всемирной организации здравоохранения назвали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение более заразных штаммов вируса. Об этом сообщает The Guardian.

По словам официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича, более заразный вариант вируса является не единственной причиной вспышки заболевания в стране. "Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту", - заявил он.

Отмечается, что на систему здравоохранения Индии была оказана дополнительная нагрузка, потому что люди в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

Ранее в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным.