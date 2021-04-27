Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и остановить «Северный поток-2»
Европарламент разработал проект резолюции, в которой предусмотрены меры воздействия на Россию в случае, «если она не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины». Принять документ планируется завтра, 29 апреля, по итогам пленарной сессии, сообщает «Коммерсант».
Согласно информации, резолюция Европарламента не обязательна к исполнению, а является рекомендацией для стран Евросоюза.
Предложенные в резолюции меры:
отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT;
остановить реализацию проекта «Северный поток-2»;
запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов».
Сегодня, 28 апреля, в Европарламенте выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Одной из тем его выступления стали отношения ЕС с Россией. Дипломат заявил, что Россия сама стремится к усилению конфронтации с Евросоюзом и призвал Брюссель готовиться к «сложным моментам» в двусторонних отношениях.