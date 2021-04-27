Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и остановить «Северный поток-2»

Европарламент разработал проект резолюции, в которой предусмотрены меры воздействия на Россию в случае, «если она не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины». Принять документ планируется завтра, 29 апреля, по итогам пленарной сессии, сообщает «Коммерсант».

Согласно информации, резолюция Европарламента не обязательна к исполнению, а является рекомендацией для стран Евросоюза.