Баку и Москва подписали протокол об экономическом сотрудничестве

Согласно сообщению, протокол был подписан 27 апреля по итогам 19-го заседания Межправительственной комиссии. В заседании участвовали делегации под руководством сопредседателей Комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, сообщает сайт Кабинета министров.

Сопредседатели Комиссии отметили, что благодаря усилиям глав государств отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, продолжая успешно развиваться в различных сферах.

Было подчеркнуто, что для устойчивого развития двусторонних связей в условиях пандемии главное внимание акцентировано на выполнение Плана по развитию основных сфер азербайджано-российской взаимной деятельности до 2024 года.

Было сказано, что успешно продолжаются работы по углублению сотрудничества в рамках 6 дорожных карт в области торговли и инвестиций, повышения транспортного потенциала, цифровизации, инновационного развития и цифровой экономики, туризма, гуманитарной сфере.

Также отмечено, что в первом квартале этого года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 2%.

Стороны выразили удовлетворение объемом взаимных инвестиций, добавив, что существуют широкие возможности для их увеличения и что, несмотря на пандемию, в прошлом году оборот продукции аграрно-промышленного комплекса между странами вырос на 6%.

Стороны отметили важность расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Азербайджана в Россию, также была подчеркнута важность укрепления существующей правовой базы.

Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, отмечен рост железнодорожных грузоперевозок в первом квартале текущего года на более чем 5% в сравнении с этим же периодом прошлого года, а объема грузоперевозок автотранспортом – на 11%.