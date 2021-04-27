Сотрудники 19-го отдела Насиминского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи из магазина, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате операции сотрудники полиции задержали жителя Имишлинского района Заура Гезалова по подозрению в совершении кражи из магазина. Стало известно, что он несколькими днями ранее украл продукцию на 834 маната, а также 20 манатов наличными.

Также было установлено, что мужчина вместе со своим земляком Шахрияром Мусаевым в апреле текущего года на территории Насиминского района угнали три автомобиля - два ВАЗ-2107 и Ford Transit, принадлежащие разным лицам. Ш.Мусаев также был задержан и передан следствию. Оба признались в совершенных преступлениях.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.