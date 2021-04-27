AZAL приостанавливает полеты в Стамбул и Анкару

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ЗАО Паша Кесамански, приостанавливаются рейсы по направлениям Баку - Стамбул и Баку - Анкара.

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливает выполнение ряда рейсов из Азербайджана в Турцию.

"Отменяются рейсы Баку - Стамбул - Баку с 29 апреля по 16 мая текущего года, а также рейсы Баку - Анкара - Баку - с 29 апреля по 13 мая", - сказал Кесамански.

Кроме того, перенесен первый рейс Баку - Анталья - Баку, запланированный на 12 мая 2021 года.

"Билеты авиакомпании AZAL можно вернуть (без штрафов) или обменять на билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines", - отметил глава пресс-службы ЗАО.

Рейсы по другим направлениям будут выполняться без изменений.