Минобороны: авиабаза Инджирлик полностью принадлежит Турции

Авиабаза Инджирлик принадлежит турецкому государству, и над ней постоянно развевается флаг Турции. Так источники телеканала NTV в Минобороны страны прокомментировали дискуссию о необходимости спустить флаг США на базе из-за признания американским президентом Джо Байденом "геноцида армян" в Османской империи.

"База Инджирлик - это одна из баз ВВС, принадлежащих Вооруженным силам Турции. Это турецкая база, и она вся вместе с расположенным на ней имуществом принадлежит Турции. Наш флаг реет над ней 24 часа в сутки и никогда не спускался", - приводит ТАСС слова источника.

В турецком Минобороны также добавили, что все руководство и контроль за процессами на базе осуществляются командующими соответствующих родов войск ВС Турции.

Источник также напомнил, что на базе есть некоторые элементы (имущество или личный состав) ВС США, Испании, Катара и Польши, находящиеся там в том числе в рамках поддержки совместных операций НАТО.