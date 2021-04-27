ВС Турции начали обучаться на новейших ЗРК HISAR

Личный состав ВС Турции проходит тренинги по эксплуатации новых отечественных зенитно - ракетных комплексов ЗРК HISAR, разработанный при содействии Управления оборонной промышленности Турции при Администрации президента, является первой отечественной системой ПВО Турции, сообщает «Анадолу».

Тренинги по эксплуатации ЗРК HISAR проводятся без боевых ракет, самолетов и вертолетов. Для обучения персонала используются симуляторы и учебные ракеты. К тренингам привлечен личный состав сухопутных войск Турции, который впоследствии будет выполнять важные задачи с использованием ЗРК HISAR.

ЗРК HISAR с большим успехом нейтрализуют боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты класса «воздух-земля», которые на современном этапе являются главными угрозами воздушной безопасности.