ВС Турции начали обучаться на новейших ЗРК HISAR
Личный состав ВС Турции проходит тренинги по эксплуатации новых отечественных зенитно - ракетных комплексов ЗРК HISAR, разработанный при содействии Управления оборонной промышленности Турции при Администрации президента, является первой отечественной системой ПВО Турции, сообщает «Анадолу».
Тренинги по эксплуатации ЗРК HISAR проводятся без боевых ракет, самолетов и вертолетов. Для обучения персонала используются симуляторы и учебные ракеты. К тренингам привлечен личный состав сухопутных войск Турции, который впоследствии будет выполнять важные задачи с использованием ЗРК HISAR.
ЗРК HISAR с большим успехом нейтрализуют боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты класса «воздух-земля», которые на современном этапе являются главными угрозами воздушной безопасности.
В Турции разработаны два вида ЗРК HISAR – малой дальности HISAR-A+ и средней дальности HISAR-O+.
ЗРК HISAR включают в себя множество подсистем и были разработаны на 80 процентов с использованием отечественных ресурсов, при сотрудничестве с не менее 100 местных партнеров. ЗРК разработаны с целью удовлетворения потребностей армии и укрепления противовоздушной обороны Турции на малой и средней высотах.