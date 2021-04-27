В Москве пообещали ответить в случае отключения России от SWIFT

Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, передает РБК.

«Пусть попробуют», — сказал Крутских в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — отметил Крутских.