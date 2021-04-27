В Египте нашли гробницы древнее династий фараонов

Могилы, в некоторых из которых сохранились человеческие останки, были найдены в ходе археологических раскопок в местности Кум-эль-Хулган, расположенной в провинции Дакахлия к северо-востоку от Каира.

Египетские археологи обнаружили 110 древних могил в дельте Нила. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта.

По заявлению представителей Министерства, древнейшие 68 могил овальной формы были созданы ещё в додинастический период: последний доисторический период в истории Египта, длившийся примерно с 6000 по 3150 год до нашей эры.

Ещё пять могил овальной формы были датированы более точно: археологи утверждают, что это захоронения последней фазы доисторической эпохи, которую называют Негада III. Считается, что именно в этот период с 3200 по 3000 годы до нашей эры началось образование древнеегипетского государства.

Также в этой местности были найдены 37 прямоугольных гробниц, датируемых Вторым переходным периодом (1782-1570 гг. до н.э.). В этот период в Дельте Нила правило воинственное объединение семитских народов, которых называли гиксосы.

Помимо останков как взрослых, так и детей, археологи обнаружили в могилах погребальную утварь и гончарные изделия.

Такой широкий хронологический разброс обнаруженных могил позволит учёным подробнее изучить особенности разных периодов истории Древнего и даже доисторического Египта.