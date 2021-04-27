Угур Шахин: «Замечательно, как Израиль провел вакцинацию»

Угур Шахин, основатель BioNTech и создатель вакцины против коронавируса компании Pfizer, заявил, что согласно информации, полученной фармацевтической компанией из Израиля, вакцина, которую он разработал, эффективна против британского варианта на 97 процентов. Об этом пишет израильское издание Detaly.co.il.

Шахин добавил, что компания проверила эффективность вакцины против бразильского варианта и в настоящее время исследует ее эффективность против индийского штамма. По его словам, вакцина будет эффективна и против последнего тоже.

Кроме того, Угур Шахин остался доволен проведенной в Израиле вакцинацией. «Замечательно, как Израиль провел вакцинацию, организация была просто идеальной», - сказал Шахин в Германии в беседе с иностранными журналистами.

По его словам, в последние недели он проводит собрания, где изучается полученная из Израиля информация, которая позволяет подсчитать, сколько человеческих жизней спасено благодаря вакцине за последние четыре месяца.

Что касается введения третьей дозы вакцины, доктор Шахин сказал, что испытания, проведенные компанией, показывают, что уровень антител снижается через 8–9 месяцев после введения второй дозы вакцины. Он добавил, что компания все еще изучает вопрос вакцинации маленьких детей и беременных.