Майя Санду объявила о роспуске парламента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге в среду.

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. ...Выборы назначены на 11 июля 2021 года", - сказала Санду, передает ТАСС.

Указ президента Молдовы последовал после решения Конституционного суда, которым был аннулирован введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая режим чрезвычайного положения, в период которого нельзя распускать парламент. Ранее судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить правительство после отставки Иона Кику с поста премьера в декабре прошлого года.