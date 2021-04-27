Известные азербайджанцы вошли в рейтинг Forbes

Известные российские певцы азербайджанского происхождения Александр Алиев и Наваи Бакиров, которые были участниками группы (HammAli & Navai), вошли в ежегодный рейтинг российского Forbes «30 до 30», сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сайт журнала.

В этот список вошли молодые деятели, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне. Составить лонг-лист номинантов редакции помогали эксперты из разных областей.

В лонг-лист рейтинга Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» также вошли два азербайджанца – Александр Алиев и Наваи Бакиров, представленные в номинации «Музыка». В издании отмечено, что в 2018 году продюсер Бахтияр Алиев и бизнесмен Эмин Агаларов основали лейбл Zhara Music и подписали на него дуэт HammAli & Navai, который стал зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц только за счет стриминга.