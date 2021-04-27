28 Апреля - Всемирный день охраны труда. Этот день отмечается во многих странах, в том числе и в Азербайджане, целью является повышение общественного внимания к предотвращению несчастных случаев на производстве, созданию здоровых и безопасных условий труда.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения, Всемирный день охраны труда с соблюдением требований карантинного режима отметили и в ПО «Азеригаз». Отличившимся в повседневной трудовой деятельности работникам были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Было отмечено, что в ПО «Азеригаз» особое внимание уделяется охране труда работников, улучшению условий их труда, обеспечению необходимым оборудованием, специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. В результате принятых мер за прошедшие годы на производстве не произошло ни одного несчастного случая со смертельным исходом.