Умер летавший на Луну астронавт Майкл Коллинз

Умер участник первой миссии на Луну и командир Нила Армстронга, астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет. Сообщение его родственников об этом опубликовано в Twitter.

Коллинз в последние годы жизни боролся с раком, говорится в нем.

Спускаемый аппарат корабля «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.