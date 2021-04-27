Командующий CENTCOM: Турция и США все равно союзники

США и Турция расходятся во мнениях по некоторым вопросам, но Анкара является союзником НАТО и имеет «обоснованные» опасения по поводу безопасности на границах Ирака и Сирии, заявил командующий Центрального командования США (CENTCOM), генерал Кеннет Ф. Маккензи, об этом сообщают турецкие СМИ.

«У Турции есть законные опасения по поводу национальной безопасности, связанные с границами Сирии и Ирака», - сказал Маккензи. «Что мы пытаемся сделать с Турцией, так это максимально расширить области, в которых мы можем прийти к согласию - вы все равно можете быть друзьями, даже если вы не согласны. Есть некоторые области, по которым мы не согласны».

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться на саммите НАТО в Брюсселе, Бельгия, в июне.

«Я думаю, что хорошим знаком является тот факт, что два президента собираются поговорить на саммите НАТО, который, я думаю, состоится в следующем месяце или около того», - сказал Маккензи. «Я думаю, что это положительный шаг вперед».