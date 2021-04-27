Ученые объяснили потерю вкуса при коронавирусе

Исследователи из Национального института США объяснили, почему у больных COVID-19 пропадает вкус. Соответствующая научная статья опубликована на bioRxiv.

Ученые выяснили, что вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, обладают ангиотензин-превращающимся ферментом 2 (ACE2). Через этот фрагмент вирус SARS-CoV-2 попадает в клетки организма. Таким образом, при инфицировании коронавирусом поражаются вкусовые качества, пишет украинское издание Корреспондент.net.

Исследованием руководил Джозефин Иган, который со своей командой изучил тысячи вкусовых рецепторов человека. Отмечается, что рецепторные клетки II типа в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на его задней части содержат фермент ACE2, который является точкой входа для вирусов.

В эксперименте участвовали 45-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19, которая жаловалась на потерю вкуса, и 63-летний мужчина, больной коронавирусом. У больных диагностировали увеличение размеров языка, покраснение его основания и обнаружили, что их вкусовые луковицы изменились в слое стволовых клеток.

По мнению авторов исследования, понимание того, как коронавирус влияет на изменение и потерю вкуса, поможет разработать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых подобные симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления.