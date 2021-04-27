Жители Саудовской Аравии шокированы небывалыми осадками, выпавшими в Мекке во вторник. Социальные сети переполнены видеороликами, на которых запечатлены улицы священного города, затопленные проливными дождями, сообщает İslam.ru.

В пятницу власти предупредили людей о проливном дожде и грозах в Мекке, Медине, Аль-Баха, Джазане, Наджране с возможным наводнением в Восточной провинции, Эр-Рияде и Кассиме. Гражданская оборона предупредила людей держаться подальше от мест, которые могут быть затоплены.

На видеозаписях, опубликованных из Мекки, видно, как автомобили затонули, когда потоки дождя текли по сильно затопленной улице. Те, кто совершали молитву таваф в Заповедной мечети, попали в сильный град.