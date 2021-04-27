Ученые придумали «наноловушки», чтобы избавиться от коронавируса

Наночастицы изготовлены из полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.

Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких.

Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.