Итальянского «Робинзона Крузо» выселят с острова, где он прожил 30 лет

Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди, поселившийся на необитаемом острове у берегов Сардинии около 30 лет назад, рассказал РИА Новости, что его попросили покинуть эту территорию.

В 1989 году Моранди переехал на Буделли – часть суши площадью полтора квадратных километра. Он обосновался в старом здании, которое во времена Второй мировой войны было радиостанцией.

Место стало привлекать туристов из-за розового песка на пляже, а руководство Национального парка архипелага Ла-Маддалена решило перестроить старое здание, что повлекло за собой необходимость выселить Моранди.

Моранди отметил, что готов вернуться на остров после ремонта, на жизнь ему хватает учительской пенсии. На данный момент он ищет для себя съемное жилье на центральном острове архипелага.