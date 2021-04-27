На кресло президента в Сирии претендует 51 кандидат

Парламент Сирии завершил прием заявок на участие в предстоящих президентских выборах, сообщило агентство Sana. Свою кандидатуру выдвинул 51 человек, в том числе действующий глава государства Башар Асад.

Согласно Конституции страны, он имеет право в последний раз принять участие в выборах.

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. 19 апреля началась регистрация кандидатов. Сирийская оппозиция назвала предстоящее голосование фарсом. США и ЕС заранее отказались признать итоги голосования.