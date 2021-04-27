"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить жертв, а не возложить на кого-то вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", - сказал глава американской дипломатии.

Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о «геноциде армян» в Османской империи. Об этом заявил на онлайн-встрече с иностранным журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Вместе с этим, как заявил госсекретарь США, Вашингтон призвал Турцию и других своих зарубежных союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, предупреждая, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских санкций.

"Я очень надеюсь, что по С-400 Вашингтон и Анкара смогут найти путь вперед. Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры США избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные комплексы С-400, что дает России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые ранее уже были введены", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Встреча, в которой он принял участие, была организована Центром для иностранной прессы Госдепартамента.

CAATSA - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

По словам Блинкена, Вашингтон ясно излагает Анкаре свои взгляды на ситуацию вокруг покупки ЗРС С-400. "Мы также действуем очень ясно, прямолинейно и последовательно, призывая Турцию отказаться от системы С-400", - отметил глава американской дипломатии.