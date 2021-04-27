Согласно информации, госсекретарь США, касаясь развития двусторонних азербайджано-американских отношений, отметил важность дальнейшего укрепления связей между двумя странами, отметил сотрудничество в области энергетической безопасности, региональной безопасности, подчеркнул важность успешной реализации проекта Южный газовый коридор и высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

Выразив благодарность за телефонный звонок, глава государства отметил, что азербайджано-американские связи имеют богатую историю, еще раз поблагодарил правительство США за поддержку реализации проекта Южный газовый коридор. Касаясь сотрудничества в области региональной безопасности, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия в нем Азербайджана с первого этапа начала деятельности миротворческой миссии в Афганистане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации после армяно-азербайджанской войны. Президент Ильхам Алиев довел до собеседника позицию Азербайджана по этому вопросу, отметив, что на территориях, разрушенных армянами, проводятся восстановительные работы.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе и довел до внимания позицию Азербайджана в отношении обеспечения долгосрочного мира. Президент Ильхам Алиев и госсекретарь США также обменялись мнениями о дальнейшей деятельности Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность развития демократических процессов в Азербайджане, обеспечения прав человека, защиты и обеспечения политического плюрализма.

Энтони Блинкен отметил, что в этом году также временно приостановлено действие 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы». Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с этим.

Президент Азербайджана, в то же время, отметил в связи с недавним заявлением президента США о «геноциде армян», что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в постсоветский период, и это заявление президента США было встречено азербайджанским руководством и общественностью с тревогой.