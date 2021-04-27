New In Chess Classic: Мамедъяров близок к выходу в полуфиналу, Раджабов проигрывает Карлсену

Шахрияру Мамедъярову после вчерашней победы над иранцем Алирезой Фирузджей со счетом 3:1 сегодня достаточно сыграть вничью. Наш шахматист успешно справляется с этой задачей. После двух партий он ведет 1,5:0,5.

А вот Теймур Раджабов после трех партий проигрывает Магнусу Карлсену 1:2. Вчера они сыграли вничью 2:2. И сейчас Теймуру в четвертой партии обязательно надо выигрывать.

Победитель матча Карлсен – Раджабов в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре с участием американца Уэсли Со и переехавшего недавно в США армянина Левона Ароняна.

Шахрияр Мамедъяров, если пройдет Фирузджу, встретится с победителем матча Хикару Накамура (США) – Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Раунды плей-офф состоят из двух матчей в быстрые шахматы с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Каждый матч может состоять максимум из четырех партий. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно выиграть один матч и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью, либо соперники обменяются победами, то играются две партии с контролем 5+3. Если ничейный счет все еще сохраняется, то победитель определится в «Армагеддоне», где у белых будет 5 минут на партию без добавления, а у черных 4 минуты. Ничья означает победу черных.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, изначально выступали 16 шахматистов. На предварительной стадии они играли друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получила право выступить в плей-офф.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.