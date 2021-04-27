Правительство Исламской республики Иран посмертно наградило генерала Полада Гашимова орденом Касема Сулеймани.

Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сеид Аббас Мусави посетил семью павшего в боях за Карабах генерала Полада Гашимова. Об этом посол Ирана сообщил на своей странице в Twitter.

Посол сообщил, что вместе с военным атташе иранского посольства дипломаты побывали в доме генерала Полада Гашимова. “Во время встречи с семьей шехида мы вручили жене и детям Полада Гашимова орден генерала Касема Сулеймани”, – сказал посол Ирана.