Хаменеи через полтора месяца ответил президенту Армении

Спустя полтора месяца духовный лидер Ирана Сеид Али Хаменеи ответил на поздравительное письмо президента Армении Армена Саркисяна по случаю наступления весны – Новруз-байрама. Об этом с сожалением констатируют армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

"Надеюсь, что отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения, учитывая связи наших стран и существующие возможности в плане отстаивания общих интересов, обеспечения мира и укрепления региональной и международной безопасности, а также утверждения глобальной справедливости, будут и впредь развиваться и углубляться", - говорится в письме лидера Ирана.