В России Сталина Саргсяна не берут на работу

Житель Екатеринбурга по имени Сталин Саргсян пожаловался на притеснения в России. В интервью Mash мужчина посетовал, что его не хотят брать на работу из-за имени. Об этом пишет «Росбалт».

По словам мужчины, его отец был убежденным сталинистом. Если до 1966 года такое имя было в ходу, то в год его рождения вышел указ с требованием сменить имена, но отец Саргсяна отказался. Сам екатеринбуржец тоже заявляет, что скорее «умрет с этим именем».

Сталин Саргсян добавил, что за годы своей карьеры успел получить несколько образований, отслужить в армии, стать водителем первого класса и наработать большой стаж. Но в 2012 году у него начались проблемы с поиском работы.

Екатеринбуржец признался, что со всех сайтов, куда он отправлял резюме, приходили отказы. Так, например, один из работодателей, с его слов, заявил, что им требуются 20-летние сотрудники с опытом работы 7-10 лет.