Испытания Akıncı и Aksungur: турецкие БПЛА выходят на новый уровень

Кроме того, успешные испытания прошел ударный БПЛА Aksungur разработки турецкой компании Tusaş. Успешные испытания отечественных БПЛА показывают, что в ближайшем будущем Турция будет обладать военным потенциалом, способным изменить расстановку сил.

Беспилотный летательный аппарат Akıncı, разработанный турецкой компанией Baykar, успешно завершил первые огневые испытания. Умный минибоеприпас MAM-T, созданный другой турецкой оборонной компанией Roketsan – последняя и самая тяжелая версия в серии боеприпасов MAM для БПЛА.

Впредь ВС Турции в ходе трансграничных и антитеррористических операций могут переложить часть задач военных самолетов на ударные БПЛА, а также легкие Hürkuş-C, требующие относительно небольших затрат.

Конечно же, следует подчеркнуть, что ценность таких систем, как Akıncı и Aksungur не ограничивается успешностью тестирования с использованием боеприпасов MAM-L и KGK-SİHA-82. К слову, конфигурации полезной нагрузки Aksungur, подходящие для морского патрулирования и концепции ведения боевых действий подводных лодок (к примеру, гидроакустический буй и детекторы магнитных аномалий) могут представлять интерес для ВМС Турции и экспорта продукции оборонпрома из Турции.