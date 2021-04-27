Испытания Akıncı и Aksungur: турецкие БПЛА выходят на новый уровень
Успешное испытание двух ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства указывает на переход оборонпрома Турции на совершенно новый этап развития, сообщает «Анадолу».
Беспилотный летательный аппарат Akıncı, разработанный турецкой компанией Baykar, успешно завершил первые огневые испытания. Умный минибоеприпас MAM-T, созданный другой турецкой оборонной компанией Roketsan – последняя и самая тяжелая версия в серии боеприпасов MAM для БПЛА.
Кроме того, успешные испытания прошел ударный БПЛА Aksungur разработки турецкой компании Tusaş. Успешные испытания отечественных БПЛА показывают, что в ближайшем будущем Турция будет обладать военным потенциалом, способным изменить расстановку сил.
Впредь ВС Турции в ходе трансграничных и антитеррористических операций могут переложить часть задач военных самолетов на ударные БПЛА, а также легкие Hürkuş-C, требующие относительно небольших затрат.
Конечно же, следует подчеркнуть, что ценность таких систем, как Akıncı и Aksungur не ограничивается успешностью тестирования с использованием боеприпасов MAM-L и KGK-SİHA-82. К слову, конфигурации полезной нагрузки Aksungur, подходящие для морского патрулирования и концепции ведения боевых действий подводных лодок (к примеру, гидроакустический буй и детекторы магнитных аномалий) могут представлять интерес для ВМС Турции и экспорта продукции оборонпрома из Турции.
Точно также возможность оснащения БПЛА Akıncı крылатой ракетой SOM означает, что в перечень режимов полета аппарата можно включить Deep Strike («Глубокий удар»).