В Евросоюзе заявили, что не могут отключить Россию от SWIFT и остановить «Северный поток-2»

Евросоюз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Комментируя заявления выступавших перед ним членов Европарламента, которые говорили о необходимости заморозить «Северный поток-2» и отключить Россию от SWIFT, Боррель заметил, что SWIFT является частной международной организацией, поэтому у ЕС нет компетенции в этом вопросе.

«Северный поток» — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии Евросоюза. Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — подчеркнул он.

Вместе с тем Боррель отметил, что если «Северный поток-2» в конечном счете заработает, то Брюссель сможет выставить требования, согласно которым газопровод должен будет работать «прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля».

По мнению Борреля, государства-члены ЕС должны сохранять единство во всех вопросах. «Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию, но нравится нам это или нет. ...Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому», — заключил он.