Кондуктор Джонатан Йеллоудэй, работающий уже на протяжении восьми лет на железной дороге в штате Нью-Йорк, обнаружил в пригородном поезде сумку, в которой были 36 бриллиантовых колец на общую сумму в 100 тысяч долларов, передает Unilad.

«Это казалось почти нереальным. Я подумал, что это не может быть тем, чем кажется», - рассказал Джонатан журналистам NBC, сообщают «Факты». Честный кондуктор сдал свою находку в управление транспортной полиции. Оказалось, что полную бриллиантов сумку забыл в вагоне ювелир. Он осознал пропажу только после того, как добрался до дома.

«Я начал обыскивать все вокруг. Думал, что принес ее домой. Затем начал мысленно возвращаться по своим следам и вспомнил, что оставил ее в поезде», - сказал рассеянный ювелир. Он выразил свою благодарность Джонатану и пообещал изготовить для него персональное украшение.

Йеллоудэй говорит, что даже не задумывался о том, чтобы присвоить бриллианты себе. Честности его учила мама.

«Она говорила о карме. Она очень религиозный человек и уверена, что все содеянное человеком возвращается к нему», — сказал Йеллоудэй.