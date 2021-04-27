К личному адвокату Трампа пришли с обыском

Сотрудники федеральной прокуратуры Манхэттена провели обыск в квартире, принадлежащей личному адвокату бывшего президента США Дональда Трампа и экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани. Об этом пишет Русская служба BBC.

Как утверждает New York Times, первой сообщившая об обыске, у личного адвоката бывшего президента США были изъяты компьютеры и телефон. Позднее информацию издания подтвердили телеканалы CBS и CNN, а также агентство Ассошиэйтед Пресс.

Официально американские власти пока не комментируют произошедшее. В федеральной прокуратуре Манхеттена и Министерстве юстиции США не ответили на запрос Русской службы BBC.

По утверждению New York Times, обыск связан с расследованием деятельности Джулиани в Украине и попытках личного адвоката Трампа лоббировать интересы нескольких украинских бизнесменов в США.