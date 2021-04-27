Вундеркинд Айдын Сулейманлы стал гроссмейстером

В эти дни Айдын, которому прочат блестящее шахматное будущее, участвует в еще одном турнире в Черногории. В среду он победил черногорца Лука Драсковича и после 8 туров с 7 очками занимает 1-е место. В четверг будет сыгран заключительный 9-й тур.

Напомним, на днях наш 16-летний шахматист выиграл другой турнир в Черногории, набрав 6,5 очка из 9 возможных.

Официальный рейтинг Сулейманлы – 2520. Но по итогам этого месяца он будет выше.

Как известно, Айдын становился чемпионом Европы в возрастных категориях до 8 и 12 лет, а в 2019 году выиграл чемпионат мира среди 14-летних, удостоившись поздравлений от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Затем в составе сборной Азербайджана была победа на Юношеской шахматной Олимпиаде. Ну а настоящий фурор юный талант произвел в феврале прошлого года на традиционном московском турнире «Аэрофлот Опен», став, во-первых, первым азербайджанцем, выигравшим это соревнование, а во-вторых, самым юным его победителем за 18-летнюю историю турнира.

Имея тогда рейтинг 2474, наш шахматист занимал в списке участников лишь 71-е место. В Москве он неизменно играл с соперниками с рейтингом выше 2600 и тем не менее набрав 6,5 очка, смог занять 1-е место.