Пасхального перемирия в Донбассе не будет: переговоры провалились

Трехсторонняя контактная группа пять часов пыталась согласовать «пасхальное перемирие», однако сторонам так и не удалось договориться. Эту информацию подтвердил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает УНИАН.

Гармаш пояснил, что к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласились Украина и Россия», — отметил Гармаш, добавив, что представитель «ДНР» Никанорова «фактически заблокировала этот процесс».

В итоге соблюдение режима тишины, которое должно было начаться с 12 часов завтрашнего дня, не начнется.