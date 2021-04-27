Россиянина задержали в США за отмывание миллионов долларов

Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов задержан в США по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту, свидетельствуют документы суда.

Стерлингов обвиняется по трем пунктам – отмывание денежных средств, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. Он находится под стражей, говорится в документах. Cтерлингова обвиняют в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность, передает РИА Новости.

«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в 335809383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», – говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.

В них также отмечается, что из 336 млн долларов по меньшей мере 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.