Медики назвали привычки, которые «убивают» печень

Нарушить работу печени может не только алкоголь. Украинский портал Focus со ссылкой на медиков пишет, что некоторые привычки также негативно влияют на здоровье этого важного органа, который контролирует гормональный баланс, выводит токсины и регулирует метаболизм белков, жиров и сахара в организме.

Например, нельзя употреблять слишком много фруктов, так как фруктоза увеличивает риск ожирения печени. Так, в 100 граммах яблок фруктозы больше, чем в 100 миллилитрах колы.

Еще печень «убивает» прием лекарств. Кроме того, негативно влияет на этот орган малоподвижный образ жизни: возникающий в результате отсутствия движений лишний вес повреждает печень — излишки жира откладываются не только под кожей, но и вокруг внутренних органов.