Премьер Грузии встретился с главой СГБ Азербайджана

В Тбилиси в среду состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главой Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым.

Грузия Онлайн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра сообщает, что в ходе беседы обсуждались основные направления сотрудничества в сфере безопасности. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между Службами безопасности Грузии и Азербайджана.

На встрече в администрации правительства присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник международного департамента Службы государственной безопасности Азербайджана Тайг Эйнуллаев, с грузинской стороны — глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.