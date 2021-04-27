Скандал из-за флага России на чемпионате мира по шашкам

В Польше во время матча чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской со стола убрали российский флаг. Сначала организаторы игры отклеили стикер с фамилией россиянки и изображением российского триколора, затем унесли флаг, стоявший на столе.

Как пишет газета «Ведомости», это было указанием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, и на этот шаг Варшава пошла из-за санкций WADA. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», — рассказал экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг.

Он добавил, что это был «некрасивый» жест, но при этом отметил, что выполнял требование WADA по итогам Лозаннского арбитража 2020 года. Речь идет о двухлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства, согласно которым российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Позже соперница Тансыккужиной Наталья Садовская убрала флаг Польши в знак солидарности с россиянкой в финале чемпионата мира.

Тамара Тансыккужина является действующей чемпионкой мира по шашкам. Всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победу одержит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу Натальи Садовской.