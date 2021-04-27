Франция вступила в войну против Азербайджана на стороне Армении редакционная статья

Эйнулла Фатуллаев

Несколько часов назад госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву. Наряду с хорошей новостью об очередной отмене дискриминационной 907-й поправки к «Акту о защите свободы», предполагающему поддержку постсоветских стран, что после завершения второй карабахской войны является еще одним достижением азербайджанской дипломатии, ибо налагающая в определенной мере санкции на Азербайджан поправка к Акту была принята под давлением армянского лобби Конгрессом в кульминационный момент первой карабахской войны, Блинкен обсудил с Алиевым перспективы реанимации деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Блинкен позвонил в Баку и спросил о Минской группе

За год до начала войны, после нашумевшего призыва Пашиняна в центре Ханкенди об аншлюсе Нагорного Карабаха, деятельность международной посреднической миссии была фактически парализована. Не о чем было говорить. Ни с агрессором, ни с посредниками. Да и сопредседатели со своим безальтернативным мадридским пакетом зашли в тупик. Сопредседателям не о чем было говорить, в первую очередь, с армянской стороной, объявившей присоединение аннексированных азербайджанских территорий к Армении делом решенным.

Минская группа направила все свои усилия на консервацию закостенелого статус-кво. Однако вторая карабахская война коренным образом изменила военно-политический расклад. Стороны конфликта поменялись ролями и местами. Теперь Азербайджан считает конфликт завершенным делом, преследуя главную цель – реинтеграцию с клочком земли, доставшимся в наследство после войны от упраздненной в первые годы независимости НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области).

К тому же, этот клочок земли выпал на сей раз и из-под контроля армянского оккупационного режима. Часть Нагорного Карабаха с центром в городе Ханкенди перешла под временное управление российских миротворческих сил. Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, сыгравшая главенствующую роль в завершении боевых действий и в правовом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что регламентируется Трехсторонним соглашением.

один из сопредседателей Минской группы - Россия в лице своих миротворцев строит мир в Карабахе

В части же двух других сопредседателей – США и Франции – период активной фазы военных действий пришелся на жесткую избирательную гонку в Вашингтоне с последующим болезненным переходом власти вплоть до штурма Капитолийского холма. А вот Франция, покончив даже с формальным показным нейтралитетом, демонстративно заняла сторону одного из субъектов конфликта. Все институты власти Парижа выразили абсолютное единодушие с Ереваном и его захватнической политикой, а законодательная ветвь вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН признала преступное сообщество карабахских сепаратистов «государственным новообразованием».

Ильхам Алиев допускает возобновление деятельности Минской группы, но в формате восстановления мирной и стабильной жизни в постконфликтный период. По большому счету, сегодня этим и занимается один из сопредседателей – Россия. Идет усиленная, скрупулезная и напряженная работа в формате трехсторонней группы на уровне вице-премьеров трех стран, определивших новую условную границу между Азербайджаном и Арменией, график деблокирования путей сообщения и коммуникаций, разрешение сложной поствоенной гуманитарной ситуации.

Чем же занят второй сопредседатель посреднической группы, возобновлением деятельности которой так обеспокоены американцы?

Франция продолжает разжигание межэтнического противостояния в Карабахе. То есть все усилия посредника направлены не на локализацию, а на непосредственное обострение ситуации. Удивительно, но как до сих пор Франция позиционирует себя в ипостаси посредника-миротворца, если активно способствует эскалации новой напряженности? Франция не только словом, но и силой оружия поддержала Армению. Ведь в рядах армянской армии сражались и наемники из Франции, о чем мы неоднократно писали во время войны.

Франсуа Пуппони и 33 французских депутата готовят вторую резолюцию против Азербайджана за последние полгода

Буквально несколько дней назад еще один французский депутат, Франсуа Пуппони, представил на рассмотрение парламента еще одну тенденциозную резолюцию. Инициатива парламентария, представившего Азербайджан страной-агрессором, была поддержана 33 членами французского парламента. И это после резолюций Совбеза ООН и консолидированной позиции всего мирового сообщества, осудившего оккупацию семи районов Азербайджана! Однако французские депутаты не ограничились одним Нагорным Карабахом и назвали не входящие в Нагорный Карабах прилегающие 7 районов какой-то зоной соприкосновения. Более того, французские депутаты осуждают действия Азербайджана по освобождению своих оккупированных территорий. Следуя логике французских депутатов, азербайджанцам следовало пригласить армянскую армию в свои другие города и районы. И что уж церемониться – уступить Армении свою столицу Баку. В этом случае Азербайджан получил бы одобрение и поддержку Франсуа и его друзей.

В представленном французскими депутатами проекте резолюции выдвигается требование об освобождении задержанных в находящемся под контролем азербайджанских войск Гадруте 64 армянских диверсантов после окончания войны и подписания трехстороннего заявления. Этих комбатантов французские депутаты вопреки Женевской конвенции (ссылка на статью 4 Конвенции совершенно безосновательная) и международному праву называют военнопленными. Но при этом, в силу естественной пристрастности, а не токмо справедливости ради, французские депутаты позабыли указать, что эти «военнопленные» убили в Гадруте представителей азербайджанского мобильного оператора, которые восстанавливали мирную жизнь в Нагорном Карабахе!

Таким образом, за короткий промежуток времени, менее чем за полгода, Франция принимает вторую резолюцию в поддержку Армении и против Азербайджана. Подвергая сомнению целостность суверенной страны-члена ООН. И вся эта разнузданная вакханалия в парламенте страны-сопредседателя Минской группы происходит в свете заявлений представителей правительства Франции, министров и госсекретарей о вековой дружбе с Арменией, о франко-армянской этнополитической общности. Франция не только нарушила нейтралитет сопредседателя, но и, отбросив дипломатический этикет и правила приличия, непосредственно вовлеклась в конфликт с Азербайджаном на стороне Армении. О каком статусе сопредседательства Франции может идти речь после этого?

почему молчит парламент Азербайджана?

Если даже в ближайшее время Минская группа возобновит свою деятельность, то Азербайджан, опираясь на веские политические доводы, обязан добиться исключения Парижа из состава посредников-сопредседателей. Минская группа? Пожалуйста, но без Франции. И Азербайджан не должен ограничиться лишь этой мерой в борьбе с агрессивным союзником Армении – Парижем.

Наступил час, когда азербайджанские власти обязаны пересмотреть отношения с Францией. Вплоть до дипломатического разрыва. И пассивность азербайджанского парламента, который все еще не вынес на обсуждение вовлеченность Франции в агрессию против Азербайджана, вызывает недоумение. Азербайджанским парламентариям необходимо дать отчетливую и выразительную правовую оценку агрессивной политики Франции с ее историческим ракурсом, осудив геноцид Франции в Алжире и Тунисе, провокационную политику, направленную на уничтожение единой Ливии, и проснувшийся империалистический аппетит в Ливане…

К тому же, Франция превратилась во флагмана европейской исламофобии и антисемитизма, тюркофобии и ксенофобии, могильщика европейских духовно-нравственных и гуманистических ценностей. Франция бросила вызов Азербайджану и должна получить отпор!