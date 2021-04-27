Эйнулла Фатуллаев 04:25

Несколько часов назад госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву. Наряду с хорошей новостью об очередной отмене дискриминационной 907-й поправки к «Акту о защите свободы», предполагающему поддержку постсоветских стран, что после завершения второй карабахской войны является еще одним достижением азербайджанской дипломатии, ибо налагающая в определенной мере санкции на Азербайджан поправка к Акту была принята под давлением армянского лобби Конгрессом в кульминационный момент первой карабахской войны, Блинкен обсудил с Алиевым перспективы реанимации деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

За год до начала войны, после нашумевшего призыва Пашиняна в центре Ханкенди об аншлюсе Нагорного Карабаха, деятельность международной посреднической миссии была фактически парализована. Не о чем было говорить. Ни с агрессором, ни с посредниками. Да и сопредседатели со своим безальтернативным мадридским пакетом зашли в тупик. Сопредседателям не о чем было говорить, в первую очередь, с армянской стороной, объявившей присоединение аннексированных азербайджанских территорий к Армении делом решенным. Минская группа направила все свои усилия на консервацию закостенелого статус-кво. Однако вторая карабахская война коренным образом изменила военно-политический расклад. Стороны конфликта поменялись ролями и местами. Теперь Азербайджан считает конфликт завершенным делом, преследуя главную цель – реинтеграцию с клочком земли, доставшимся в наследство после войны от упраздненной в первые годы независимости НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области). К тому же, этот клочок земли выпал на сей раз и из-под контроля армянского оккупационного режима. Часть Нагорного Карабаха с центром в городе Ханкенди перешла под временное управление российских миротворческих сил. Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, сыгравшая главенствующую роль в завершении боевых действий и в правовом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, что регламентируется Трехсторонним соглашением.

В части же двух других сопредседателей – США и Франции – период активной фазы военных действий пришелся на жесткую избирательную гонку в Вашингтоне с последующим болезненным переходом власти вплоть до штурма Капитолийского холма. А вот Франция, покончив даже с формальным показным нейтралитетом, демонстративно заняла сторону одного из субъектов конфликта. Все институты власти Парижа выразили абсолютное единодушие с Ереваном и его захватнической политикой, а законодательная ветвь вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН признала преступное сообщество карабахских сепаратистов «государственным новообразованием». Ильхам Алиев допускает возобновление деятельности Минской группы, но в формате восстановления мирной и стабильной жизни в постконфликтный период. По большому счету, сегодня этим и занимается один из сопредседателей – Россия. Идет усиленная, скрупулезная и напряженная работа в формате трехсторонней группы на уровне вице-премьеров трех стран, определивших новую условную границу между Азербайджаном и Арменией, график деблокирования путей сообщения и коммуникаций, разрешение сложной поствоенной гуманитарной ситуации. Чем же занят второй сопредседатель посреднической группы, возобновлением деятельности которой так обеспокоены американцы? Франция продолжает разжигание межэтнического противостояния в Карабахе. То есть все усилия посредника направлены не на локализацию, а на непосредственное обострение ситуации. Удивительно, но как до сих пор Франция позиционирует себя в ипостаси посредника-миротворца, если активно способствует эскалации новой напряженности? Франция не только словом, но и силой оружия поддержала Армению. Ведь в рядах армянской армии сражались и наемники из Франции, о чем мы неоднократно писали во время войны.

Буквально несколько дней назад еще один французский депутат, Франсуа Пуппони, представил на рассмотрение парламента еще одну тенденциозную резолюцию. Инициатива парламентария, представившего Азербайджан страной-агрессором, была поддержана 33 членами французского парламента. И это после резолюций Совбеза ООН и консолидированной позиции всего мирового сообщества, осудившего оккупацию семи районов Азербайджана! Однако французские депутаты не ограничились одним Нагорным Карабахом и назвали не входящие в Нагорный Карабах прилегающие 7 районов какой-то зоной соприкосновения. Более того, французские депутаты осуждают действия Азербайджана по освобождению своих оккупированных территорий. Следуя логике французских депутатов, азербайджанцам следовало пригласить армянскую армию в свои другие города и районы. И что уж церемониться – уступить Армении свою столицу Баку. В этом случае Азербайджан получил бы одобрение и поддержку Франсуа и его друзей. В представленном французскими депутатами проекте резолюции выдвигается требование об освобождении задержанных в находящемся под контролем азербайджанских войск Гадруте 64 армянских диверсантов после окончания войны и подписания трехстороннего заявления. Этих комбатантов французские депутаты вопреки Женевской конвенции (ссылка на статью 4 Конвенции совершенно безосновательная) и международному праву называют военнопленными. Но при этом, в силу естественной пристрастности, а не токмо справедливости ради, французские депутаты позабыли указать, что эти «военнопленные» убили в Гадруте представителей азербайджанского мобильного оператора, которые восстанавливали мирную жизнь в Нагорном Карабахе! Таким образом, за короткий промежуток времени, менее чем за полгода, Франция принимает вторую резолюцию в поддержку Армении и против Азербайджана. Подвергая сомнению целостность суверенной страны-члена ООН. И вся эта разнузданная вакханалия в парламенте страны-сопредседателя Минской группы происходит в свете заявлений представителей правительства Франции, министров и госсекретарей о вековой дружбе с Арменией, о франко-армянской этнополитической общности. Франция не только нарушила нейтралитет сопредседателя, но и, отбросив дипломатический этикет и правила приличия, непосредственно вовлеклась в конфликт с Азербайджаном на стороне Армении. О каком статусе сопредседательства Франции может идти речь после этого?