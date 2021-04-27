Один из фигурантов дела о заговоре в Беларуси признался в контактах со спецслужбами США

"Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке", - сказал Зенкович.

Обвиняемый в заговоре о захвате власти в Беларуси адвокат Юрий Зенкович признался, что контактировал в США с американскими спецслужбами. Как передает ТАСС, об этом Зенкович заявил в ходе допроса, показанного в среду в фильме "Убить президента" на белорусском телеканале ОНТ.

По его словам, представители спецслужб США пришли к нему в офис. "Представились, что, по-моему, отдел по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство", - отметил Зенкович.

Кроме того, в сюжете было заявлено о связи "советника президента США" Джо Байдена Майкла Карпентера с данным делом. Отмечалось, что он специалист по Беларуси, России и Украине. "Я точно знаю, и мне Зенкович говорил о Майкле Карпентере - это человек в Госдепартаменте, который курировал вопросы по Белоруссии, это единственная фамилия, которую я слышал. Я знаю, что у них были контакты с Госдепартаментом и поддержка на высоком уровне", - заявил находящийся в колонии журналист Владимир Чуденцов, который знаком с Зенковичем.

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Комитет госбезопасности Беларуси предъявил обвинение четырем задержанным в совершении преступления по статье о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В ведомстве сообщают, что все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. При этом КГБ пока не называет фамилию четвертого задержанного по этому делу.