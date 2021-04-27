Нефть продолжает дорожать

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, при этом рынок продолжает оценивать статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 66,95 доллара за баррель, июньских — на 0,4%, до 67,54 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,27% — до 64,03 доллара за баррель.

"Пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Накопленный спрос, связанный с путешествиями, будет способствовать росту в Европе и Северной Америке, при условии, что пандемия будет лучше контролироваться в ближайшие месяцы", — комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум, которого цитирует агентство Блумберг.